Meteo, sabato con sole e nebbia. Da domenica torna la pioggia

Pressione in progressivo aumento fino al pomeriggio/sera di sabato, ma con ristagno di umidità nei bassi livelli dell’atmosfera e conseguenti foschie/nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli nelle ore più fredde. Tra domenica pomeriggio e la prima parte di lunedì passaggio di un impulso perturbato da ovest che porterà nuvolosità e precipitazioni estese, in prevalenza di moderata intensità. Tra lunedì e martedì pressione nuovamente in aumento e condizioni di tempo stabile con aria piuttosto asciutta. Vediamo le previsioni nel dettaglio di Arpav.

Sabato 30. In pianura e localmente nei fondovalle prealpini poco o parzialmente nuvoloso, con presenza di foschie, nebbie e nubi basse fino alla mattina, in progressivo graduale sollevamento e dissolvimento. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di qualche debolissima precipitazione sulla pianura centro-orientale e sulla fascia prealpina, nella seconda parte della giornata. Limite della neve intorno a 1600-1900 m. Temperature. Minime in leggera o contenuta diminuzione con gelate diffuse in montagna; massime in calo in quota, stazionarie o in locale variazione altrove. Venti. In quota deboli/moderati inizialmente da nord-ovest, poi da ovest, con residui rinforzi al mattino; nelle valli deboli variabili; in pianura in prevalenza dai settori orientali deboli nelle prime ore del giorno, a tratti moderati a partire dalla mattina.

Domenica 1. Da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso o coperto nella seconda parte della giornata.

Precipitazioni. Precipitazioni in prevalenza assenti nella prima parte della giornata, con probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) in serata di precipitazioni modeste sulle zone meridionali, moderate su quelle centro-settentrionali, più consistenti sulle Prealpi occidentali; limite della neve inizialmente intorno a 800- 1000 m sulle Dolomiti, intorno ai 1000/1300 m sulle Prealpi, in successivo rialzo più marcato a fine giornata specie sulla fascia prealpina. Temperature. Minime in aumento, massime in calo, salvo sulle zone meridionali e costiere dove saranno stazionarie o in locale lieve aumento. Venti. In quota da sud-ovest, inizialmente moderati, in intensificazione fino a tesi, anche forti in alta quota; nelle valli deboli variabili; in pianura in prevalenza da nord-est, moderati a tratti tesi, specie lungo la costa, dove dalla serata diventeranno sud-orientali.

Lunedì 2. Fino al mattino cielo coperto, con precipitazioni diffuse e di moderata intensità; dalla mattinata nuvolosità e precipitazioni in diradamento ed esaurimento a partire da nord; probabile maggiore persistenza della nuvolosità e delle precipitazioni sulle zone orientali e meridionali della pianura anche nel corso del pomeriggio. Limite nevicate intorno a 1700-2000 m sulle Prealpi, un po’ più basso sulle Dolomiti. Temperature prevalentemente in aumento.

Martedì 3. Tempo stabile con cielo sereno e ottima visibilità. Temperature in diminuzione, marcata nei valori minimi che potranno risultare localmente inferiori a zero anche in pianura. Venti moderati da nord-est in pianura.

