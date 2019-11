Mihaijlovic a un mese dal trapianto: «Mi sono rotto di piangere»

Condividi

Linkedin email

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihaijlovic, che lotta contro la leucemia, a un mese dal trapianto di midollo è tornato oggi a parlare alla stampa per un aggiornamento sulle sue condizioni. I medici hanno spiegato che prima di parlare di guarigione bisogna aspettare 5 anni, ma che tutto procede al meglio. «Piango da quattro mesi, ora mi sono rotto le palle di piangere – ha detto il mister serbo con la sua solita schiettezza – . Quello che voglio dire a tutti i malati è che che non c’è da aver paura di piangere e di soffrire. Quello che non devono perdere mai è la voglia di vivere».

«Ringrazio i medici e le persone che mi sono state vicine – ha detto il tecnico, ex calciatore di Stella Rossa, Lazio e Inter – anche quelli per cui fino al giorno prima ero il nemico numero uno. La leucemia è bastarda, ma se sei forte e ci credi, dopo arriva il sole. Non si devono sentire meno forti se non affrontano la malattia come l’ho affrontata io perché queste malattie non si vincono solo con il coraggio, ma servono le cure. Sono stati 4 mesi duri in una stanza d’ospedale, da solo, ma non mi sono mai sentito un eroe, ma solo un uomo che combatte con le sue fragilità- ha concluso Mihajlovic -. Io oggi voglio usare la frase di Vasco Rossi ‘Io sono ancora qua’ e ci sarò sempre perché quello che faccio mi fa sentire vivo». (t.d.b.)

(Ph. Bologna Fc 1909)