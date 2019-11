Mercatini di Natale ad Asolo

Condividi

Arriva il Natale ad Asolo. Dopo il rinvio dell’apertura dei mercatini di domenica 24 novembre, causa maltempo, la tradizionale mostra-mercato dell’oggettistica da regalo, degli addobbi natalizi e dei prodotti tipici del territorio sarà visitabile domenica 1 dicembre dalle 9 alle 19. Domenica 08 dicembre inoltre il centro storico di Asolo ospiterà due appuntamenti dedicati allo shopping tra artigianato e antiquariato.

Programma

Dalle 9.00 alle 19.00 la piazza diverrà un suggestivo luogo in cui incontrare hobbisti e artigiani per scovare i regali più originali o gli addobbi più particolari per rendere speciale il vostro Natale e portare a casa con voi un po’ della magia di Asolo.

L’8 dicembre alle ore 18.30, al termine del mercatino dell’antiquariato, in occasione della consueta accensione dell’albero di Natale, avrete il piacere di ascoltare l’esibizione di alcuni canti della tradizione Natalizia eseguiti dalla Schola Cantorum Asolo e dalla Banda di Possagno.

(Ph. Facebook – Pro Loco Asolo)