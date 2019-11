Belluno si illumina con il “Natale delle Dolomiti”

Condividi

Belluno si illumina per Natale: sabato 30 novembre, dalle 17.00, apre il Natale delle Dolomiti in centro città.

Una lunga serie di iniziative ed eventi che vede protagonisti il Comune di Belluno, il Consorzio Centro Storico e attività e associazioni del territorio.

Programma

Sabato 30 alle 17.00 l’inaugurazione ufficiale: appuntamento in Piazza del Duomo, con il saluto delle autorità e l’apertura della pista da ghiaccio. La pista resterà operativa fino al 26 gennaio (chiusa solo la mattina del 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio 2020) con questi orari:

dal lunedì al venerdì, 15.00-19.00; mattina riservata alle scuole;

sabato mattina riservata alle scuole, poi tre turni nel pomeriggio: 15.00-17.00; 17.15-19.15: 20.30-22.30 (quest’ultimo solo fino al 6 gennaio);

domenica e festivi tre turni: 10.30-12.30; 15.00-17.00; 17.15-19.15

Dopo l’inaugurazione della pista, via alla proiezione sulla facciata del Palazzo dell’ex Tribunale di un filmato dedicato ai 10 anni della proclamazione delle Dolomiti a patrimonio dell’umanità; le proiezioni saranno un appuntamento fisso dei pomeriggi cittadini, con due riproduzioni al giorno, fino al 6 dicembre dedicate al patrimonio UNESCO e poi, dall’8 dicembre al 6 gennaio, ai paesaggi della Valbelluna.

Sempre sabato pomeriggio, ci sarà anche l’accensione dell’albero di Natale allestito in Piazza Vittorio Emanuele, donato dalle Regole del Comelico e con addobbi realizzati da alcune associazioni bellunesi, e l’apertura dei mercatini di Piazza dei Martiri.

Domenica 8 dicembre alle 10.00, con l’organizzazione dell’ASD Dolomiti PGS, via alla quindicesima edizione della Santa Klaus Half Marathon, che vedrà centinaia di Babbi Natale sfidarsi di corsa sulle tre diverse distanze di gara: 21, 12 e 5 chilometri.

La mattinata di sabato 14 dicembre sarà invece dedicata al Natale Solidale, la tradizionale occasione offerta dal Comune di Belluno alle associazioni del territorio per farsi conoscere e promuovere le proprie attività.

Sabato 21 dicembre alle 17.00, in Piazza dei Martiri, gli auguri alla città e il taglio del panettone gigante. A seguire, il Natale in musica, con le esibizioni itineranti dei gruppi corali impegnati in canti natalizi.

Molti altri, infine, gli appuntamenti proposti dai partner del Natale 2019, che potranno essere scoperti sui canali social e sul sito di Adorable Belluno.

Per l’occasione, sul sito e sulla pagina Facebook di Adorable, sarà operativa una chatbot (un sistema automatico in grado di rispondere alle domande più frequenti degli utenti) dedicata proprio alle manifestazioni natalizie.

«Si tratta in un calendario ricco di appuntamenti, – commenta in un comunicato l’assessore alle manifestazioni, Yuki d’Emilia – che ci dimostra come, quando pubblico e privato collaborano e uniscono le loro forze, si possono raggiungere grandi risultati. Il tavolo di lavoro con il Consorzio Centro Storico ha portato a una proposta articolata e innovativa, che ha visto un importante impegno da parte del Comune. Il Natale 2019 sarà anche un importante banco di prova in vista del prossimo anno, quando grazie al bando del Distretto del Commercio potranno “debuttare” le nuove casette per il mercatino e si potrà lavorare su altre iniziative».

(Ph. Facebook – Belluno Centro)