Padova, torna il Christmas Market: sapori, profumi e luci

Dal 28 novembre al 15 dicembre, tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00, torna a Padova il Christmas Market, che fa respirare l’atmosfera natalizia a padovani e visitatori, in via Umberto I. Si tratta, spiegano gli organizzatori in una nota, di un percorso sensoriale a tema natalizio, durante il quale si potranno appagare occhi, orecchie e palato: organizzato da Confesercenti, Comune di Padova e Explicom, con la collaborazione dei commercianti di Via Umberto I, proprio sulla via verrà allestito un villaggio invernale che vi farà immergere appieno nell’atmosfera natalizia, fra degustazioni di prodotti enogastronomici, manufatti artigianali, scenografie da fiaba, luci sfavillanti e molto altro.

In occasione della 13ª edizione del Natale di Via Umberto I verranno allestite le tipiche casette natalizie in cui degustare e acquistare specialità natalizie tipiche di varie regioni d’Italia. In una sola via troverete le specialità delle feste della nostra penisola e avrete la possibilità di gustare delizie già note e di scoprirne di completamene nuove. In ogni caso, il sapore del Natale sarà assicurato! Perfetti da gustare in famiglia e con i propri cari nei giorni di festa, i prodotti enogastronomici che troverete in via Umberto I sono ideali anche come idee regalo.

Non solo cibo: domenica 8 e domenica 15 dicembre dalle 15:00 alle 19:00, in via Umberto I ci sarà l’animazione itinerante per bambini con Babbo Natale e gli Elfi.

(Ph. Facebook – Natale a Padova)