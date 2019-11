«Venezia e Mestre unica realtà, ma mancano i veneziani con il gusto del futuro»

Condividi

Linkedin email

«Non é affatto vero che Venezia e Mestre siano due città diverse». Come premessa spiazzante non c’é male: Paolo Cuman, presidente del comitato “Una e Unica” e consigliere di municipalità, esordisce così, negando alla radice le ragioni dei promotori del referendum di domenica 1 dicembre, che chiamerà i cittadini del Comune veneziano a dire se vogliono dividersi in due. «I separatisti insistono su questo punto, ma questa è una città unica e integra: Venezia é dentro la laguna, Mestre è affacciata sulla laguna». E’ la laguna, insomma, l’identità che fa da collante. «Questo fin dalle tradizioni passate, e gli attuali mestrini sono veneziani che hanno dovuto trasferirsi sulla terraferma a causa dei canoni abitativi».

Certo. Ma non si può dire che abbiano gli stessi problemi, le due parti del Comune.

Venezia subisce l’assalto turistico, ma Mestre lo ospita. Proprio per questo c’è bisogno di una gestione unica. E c’è un altro argomento totalmente fallace: la possibilità di uno statuto speciale. Non esiste! Per arrivarci ci vorrebbe un iter lunghissimo, e non é detto che alla fine lo si otterrebbe. Basta e avanza la Legge speciale.

Ma cosa accadrebbe invece si procedesse alla divisione?

Mestre diventerebbe Comune di gronda, il che significa che potrebbe accedere alle licenze di taxi rossi, che aggraverebbero il moto ondoso.

E poi?

Visto dalla terraferma, alcuni mestrini vivono e pensano come se Mestre equivalesse solo ai quattro angoli centrali, ma ci sono anche Favaro e Compalto, zone lagunari che Mestre perderebbe.

E visto dalla Venezia lagunare?

C’è una parte consistente di veneziani che si sentono trascurati, ma ricordo che dagli anni ’20 in poi ci sono stati 22 sindaci, e solo 4 erano di terraferma.

Vittimismo?

Ma sì. Quello di cui abbiamo bisogno é un buon sindaco. Un ottimo prosindaco di Mestre é stato Gaetano Zorzetto, per esempio.

A Mestre si lamenta il declino, soprattutto commerciale.

Io sono perito ma sono stato commerciante per una vita: il problema del commercio è globale, neanche solo italiano. Mestre lo ha patito un po’ di più anche a causa della politica regionale, che non vede di buon occhio una città metropolitana.

Ma Venezia, non Mestre, non é unica, come si dice? Come riconoscere questa sua unicità?

Allora, facciamo chiarezza: tutte le città medievali avevano mura, Venezia aveva la laguna. Le attività normali poi sono trasferite fuori dalle mura, e qui si sono trasferite a Mestre. Ma la terraferma é sua, di Venezia.

Non c’è da salvar niente da una possibile separazione?

Avremmo una serie di problematiche infinite, ci sarà da far mangiare gli avvocati per una cinquantina d’anni. E poi pensi ai costi: lo sdoppiamento di sindaco, assessori e relativi staff, e dover riorganizzare al rialzo economico l’organigramma dei funzionari.

Sul quorum referendario c’è grande polemica. Voi unionisti siete per il non voto. Non le imbarazza, lei uomo di sinistra, essere della stessa idea del sindaco di centrodestra Brugnaro, schierato per l’astensione?

E’ solo perché è il sistema più semplice e veloce per dire basta all’ennesimo tentativo. Con Brugnaro posso scornarmi sul turismo o sul moto ondoso, o sull’azzeramento delle municipalità, non l’ho votato e non lo voterò. Ma su questo punto sono d’accordo.

Ma non è un modo per delegittimare uno strumento di democrazia?

Il 40% dei 70 referendum in Italia é finito senza quorum, e mi pare che questo abbia delegittimato i promotori, non l’istituto referendario. Sitran (esponente del fronte separatista, ndr) ora vuole cambiare le regole del gioco durante la partita, puntando a far valere un quorum solo per la parte lagunare. Si vede che ha paura che il suo quesito non sia stato capito…

Il Partito Democratico è per il no, ma ci sono vari suoi iscritti favorevoli. L’ex candidato sindaco di centrosinistra Casson idem, e pure Italia Nostra. Tutti compagni che sbagliano?

Casson ha provato due volte a diventare sindaco, non ce l’ha fatta, e poi come capo dell’opposizione non si è visto. Direi che si qualifica da solo. Quanto ai favorevoli nel Pd, ci sono visioni diverse: ho carissimi amici che però hanno questo atteggiamento da inglesi che quando c’è la nebbia sulla Manica pensano non ci sia più il continente. E’ una visione che relega Venezia al ruolo di museo, invece Venezia deve proiettarsi nel futuro. I veneziani di un tempo erano di un’altra pasta, quelli di oggi vivono di rendita.

Cosa significa esattamente la parola “futuro”, per una realtà delicata e fragile come quella veneziana?

Per esempio le strutture universitarie che si stanno spostando sulla terraferma, fra l’altro con edifici splendidi. Ma non si staccano da Venezia. La laguna é un’entità artificiale nata nel ‘500 quando si decise di restare in acqua. Quel che serve è una continua cura e manutenzione.

La cura dovrebbe prevedere il completamento del Mose, anche?

Guardi, ero e resto dell’idea che il Mose sia un disastro, ma a questo punto va finito: solo quando vedremo alzare quelle paratie capiremo se e quanto serve come argine di difesa.

E quanto agli argini al turismo, vera croce di Venezia?

O ci si affoga o lo si sfrutta ponendo limiti.

Lo dicono tutti, ma poi…

Per esempio si dovrebbero prevedere accessi diversi. E non fare come Brugnaro che ha promosso i grandi alberghi stranieri, ma tornare alla piccola e media imprenditoria locale. Mestre fino agli anni ’80 era all’avanguardia: Coin rivaleggiava con la Rinascente di Milano. Ad ammazzarci è stata la logica della rendita.

Insomma si è dormito sugli allori.

Dovremmo tornare ad essere come gli antichi veneziani: avventurieri e sognatori.

(ph: Facebook Paolo Cuman)