“Tsunami Veneto”: autonomisti e indipendentisti uniti

Sette eventi, uno per ogni capoluogo veneto e oltre duemila persone iscritte per partecipare allo “Tsunami veneto“, l’evento di lancio sul territorio regionale del Partito dei veneti, formazione politica che federa dieci soggetti associativi della galassia autonomista e indipendentista. La serie di incontri, che si terrà a Preganziol (Treviso), Vicenza, Marcon (Venezia), Verona, Padova, Belluno e Lendinara (Rovigo), è stata presentata questa mattina a Padova dal consigliere regionale Antonio Guadagnini, assieme al coordinatore regionale del partito Giacomo Mirto ed a Federico Contin, responsabile organizzativo della tappa padovana della convention che parte in contemporanea oltre che a Padova, a Venezia, Verona, Vicenza, Rovigo e Belluno.

«Stiamo misurando le nostre forze – ha spiegato Guadagnini – e già in occasione della presentazione del manifesto del nostro partito il mese scorso, sempre a Padova, abbiamo avuto segnali incoraggianti. Vogliamo essere un partito territoriale, che non ha altri interessi che il bene dei veneti: i partiti nazionali hanno fallito in questo, troppo fedeli a Roma e poco agli interessi di chi vive e produce in questa nostra regione. Abbiamo appena votato un bilancio regionale fatto di tagli, in primis quelli alla sanità. Il dato di fondo è che lo Stato non riesce a darci le risorse necessarie. Il sovranismo di Salvini è la malattia e non certo la cura per questo fenomeno. M5S e Pd stanno governando, ma non stanno facendo meglio di chi li ha preceduti. Crediamo che l’autogoverno sia l’unica formula che serve a tutti i territori per funzionare meglio. Vogliamo dotarci di un modello che è quello di SVP in Sud Tirolo, facendo anche meglio del Sud Tirolo».

A due anni dal referendum senza esito sull’autonomia, il Partito dei Veneti si appresta a formare le liste per partecipare alle prossime elezioni regionali. Ancora da decidere il nome di quello che sarà il candidato presidente della Giunta Regionale che lancerà il guanto di sfida al governatore uscente Luca Zaia. «Domani alle 15 in simultanea si tengono questi sette eventi – ha spiegato Mirto – i partiti nazionali hanno perso 30 anni sul fronte dell’autonomia, decentramento e sussidiarietà mai applicati. Il nostro modello sono la Catalogna, la Baviera, la Scozia e i Paesi Baschi. Abbiamo lo sguardo rivolto all’Europa e teniamo fede alle nostre radici piantate nella millenaria storia della Repubblica Serenissima».

Fonte: Adnkronos