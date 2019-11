Su Motoabbigliamento.it le giacche da moto dei top brand a prezzi convenienti

Condividi

Approfittando delle due ruote in tante circostanze, in miti pomeriggi primaverili come in piovose e rigide serate invernali, emerge con chiarezza la necessità di avere una giacca da moto all’altezza di ogni sfida imposta dall’uso. Nella ricerca del prodotto adeguato c’è un punto di partenza essenziale: la sicurezza.

Materiali, tessuti tecnici e protezioni della giacca moto

La protezione fa parte delle priorità quando si sale in sella e la giacca diventa, da questa prospettiva, quel sottile quanto prezioso strato che separa il motociclista dall’asfalto. È anche un capo d’abbigliamento che ripara dagli agenti atmosferici e permette di vivere in qualunque circostanza l’emozione di un bel giro in moto.

Quanto è protettiva la giacca, di quali risorse tecniche s’avvale per garantire la sicurezza del motociclista? Conviene partire da queste domande per una prima analisi della proposta, lasciando per un attimo sullo sfondo questioni di stile.

La pelle dispone, nell’ambito delle sue qualità tecniche, di un’ottima resistenza ai fenomeni di sfregamento e ai danni prodotti dall’usura. In alternativa, restando tra i materiali che rientrano nell’eccellenza in termini di sicurezza, è possibile ricorrere alla cordura e ad altri tessuti tecnici.

Se l’obiettivo è l’impermeabilità, va valutata la presenza di membrane composte da Nylon PVC, Gore Tex o HiTex. Sono rilevanti inoltre le protezioni, che devono risultare omologate. Qualora non vi siano, è importante che la giacca disponga delle predisposizioni per il futuro inserimento. Ci sono punti particolarmente delicati come spalle, schiena e gomiti che richiedono attenzione.

