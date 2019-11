Ladri folli a Treviso: fuga in auto contromano, poi si dileguano a piedi

Condividi

Linkedin email

Nella giornata di giovedì 28 novembre, il personale della Questura di Treviso ha intrapreso un’operazione ad “alto impatto”, intensificando il controllo del territorio a Treviso e nei comuni limitrofi di Silea e Villorba. Durante questa attività, un equipaggio dell’U.P.G.S.P. si è imbattuto in un’autovettura con a bordo due giovani di carnagione chiara, che, solo dopo ripetuti inviti ad accostare a destra, anche azionando i dispositivi luminosi e acustici dell’autovettura di servizio, si è fermata sul ciglio stradale nei pressi di Viale della Repubblica. Ma quando gli agenti si sono avvicinati, l’autista del mezzo ha riacceso il veicolo e schiacciato sull’acceleratore passando con il semaforo rosso e schiantandosi contro un’altra macchina che arrivava dal senso opposto.

I poliziotti si sono messi all’inseguimento del mezzo che manteneva costantemente un comportamento pericoloso addirittura percorrendo contromano viale della Repubblica e evitando per miracolo altri incidenti. La fuga in auto dei malviventi si è conclusa quando la vettura è andata a sbatte contro il marciapiede di via Bastia danneggiandosi irrimediabilmente. A quel punto le persone a bordo sono scese ed hanno proseguito la propria fuga a piedi. Dopo aver scavalcato i cancelli delle vicine abitazioni e degli esercizi commerciali, sono riusciti a dileguarsi.

All’interno dell’autovettura, una Opel Astra, priva di copertura assicurativa e di proprietà di un cittadino straniero la cui posizione è in corso di accertamento, sono stati rinvenuti svariati paia di guanti, un passamontagna di colore nero e un borsone che al suo interno custodiva un flessibile di grandi dimensioni e numerosi altri strumenti atti allo scasso. Sono in corso le indagini da parte di personale della locale Squadra Mobile, volti ad identificare i responsabili dell’accaduto.