Scuola del Trevigiano dice no al presepe, Salvini: «Ennesima idiozia»

È arrivato fino all’ex ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini il caso della scuola elementare di Zerman (Treviso), dove le maestre avrebbero spiegato ai genitori che, nell’alveo di un progetto interculturale sull’inclusione, quest’anno il presepe non verrà fatto.

«Se è vero, siamo di fronte all’ennesima idiozia – ha scritto Salvini su Twitter – segnalatemi altri casi come questo». «L’intenzione di non realizzare il presepe nascerebbe in seno a un progetto specifico di inclusione sociale – ha commentato Zaia su Facebook -. Una domanda: per cosa il bambin Gesù sarebbe “non inclusivo”?». (t.d.b.)

