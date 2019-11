L’oroscopo della settimana (2-8 dicembre): Vergine, periodo ottimo

Condividi

♈-ARIETE

IRRUENTE IMPROVVISAZIONE

Le sciabolate di positività energica e risolutrice che ti arrivano dal Sole posizionato in un altro Segno di Fuoco, come il tuo, portano novità anche nel settore finanziario, perché per te sarà un gioco da ragazzi cogliere l’attimo e attivarti su situazioni che ti porteranno grandi benefici. Iniziative che andranno subito a buon fine ti attendono. Bisognerà osare? Ma non devi aver nessun dubbio proprio tu che sei un Re dell’ irruente improvvisazione.

♉-TORO

TUTTO SI EVOLVE E FUNZIONA

Nel tuo cielo si inseguono fortunate combinazioni e possibilità più che soddisfacenti. Gli incitamenti che ti vengono non suggeriti ma addirittura drasticamente imposti dai trigoni che Venere e Giove fanno con il determinatissimo Urano, il quale ora occupa i primissimi gradi del tuo segno. Essi danno la misura della effettiva bontà delle circostanze che adesso ti si presentano davanti. Tutto si evolve e tutto funziona per darti il meglio.

♊-GEMELLI

INTUIZIONE A MILLE

Per le giornate che ora si presenteranno metti in preventivo un pizzico di stanchezza fisica, che si può presupporre data la netta opposizione del Sole sagittariano. Però la Luna che all’inizio della settimana si trova in Aquario dice, a chiare lettere, che la tua intuizione va a mille. Un sicuro e lucidissimo intuito ti farà capire a che cosa dare ora la priorità e che cosa è meglio realizzare con immediatezza. Anche in amore.

♋-CANCRO

ORGANIZZATI SENZA ANSIE

Troppe cose ti stanno succedendo contemporaneamente e ciò rischia di metterti in una certa confusione!. Marte e Mercurio positivissimi dallo Scorpione ti invitano a usare ordine, metodo, lucida programmazione nelle azioni presenti e appena future, appunto per evitare che chi ti ha dato troppi compiti possa avvantaggiarsi di eventuali pause e lacune nel tuo operato… E’ vero che c’è chi ti rema contro: sventa allora i suoi piani.

♌-LEONE

PROSPETTIVE IN AUMENTO

Anche se il periodo a ben guardare non sembrerebbe idoneo le tue prospettive in campo professionale si stanno magicamente moltiplicando. Con l’aiuto della vivacità che ti riserva il Sole sagittariano ne coglierai la maggior parte. Ma fa in maniera che nessuna delle illuminazioni che ti mettono sulla buona strada vada perduta: scrivi, appuntati, annota e conserva per i prossimi giorni di pioggia i progetti cui attualmente non puoi metter mano.

♍-VERGINE

PERIODO OTTIMO

Ottimo momento, ottima fase che stai attraversando, ottimi gli investimenti che ti promuovano nel lavoro e nel raggiungere una tua posizione di interessante visibilità. Sono ottimi gli appoggi celesti attuali per una periodo di brillio personale intenso, per un eco assai positivo rispetto al tuo nome e ai tuoi numerosi talenti. Ottimo lo sprone di Giove, Venere Saturno e Plutone dal severo e ambizioso Capricorno, più quello di Urano dal concreto Toro.

♎-BILANCIA

COMPAGINE DOMESTICA COESA

La compagine familiare appare coesa, solida, salda e in positiva simbiosi: quello he pensa uno di voi è condiviso al cento per cento anche dagli altri! L’unione come al solito fa la forza e la identità di vedute che ti accomuna ai tuoi cari è il motore primo per la realizzazione dei tuoi sogni e delle mete comuni. Il clima di calorosa intesa che vige fra le mura domestiche comporta certo serenità, scambievoli cordialità e un senso d’appartenenza.

♏-SCORPIONE

RINASCI COME LA FENICE:

A farla da padroni nel tuo Segno ora ci sono Mercurio, disinvolto e lucidissimo, e Marte, pronto a dar battaglia ad ogni piè sospinto. La vicinanza fra questi due valori così estroversi ed estemporanei comporta svelta e immediata vivacità in ogni settore della tua esistenza. Il magico sestile che in settimana unirà Mercurio a Plutone mette in evidenza che rinasci dopo un periodo della tua vita superato, del tutto finito e alle tue spalle.

♐-SAGITTARIO

UN PASSO ALLA VOLTA…

Il Sole si sta inorgogliendo troppo delle possibilità di vagliare ampi orizzonti che comporta il suo passaggio in Sagittario. Invece Nettuno, dai Pesci, lo redarguisce e gli fa un tantino abbassare la cresta. Gli ricorda che ogni conquista va fatta con metodo e a stadi, senza ometterne nessuna tappa e senza agire con presuntuosa frettolosità. Gli attuali programmi forse sono pesanti e dispendiosi. Fai, con cautela, un passo alla volta.

♑-CAPRICORNO

DA TE QUATTRO PIANETI SU DIECI!

Proprio lunedì 2 dicembre, quando la settimana inizia, Giove farà il suo ingresso nei Gradi che lo Zodiaco ti ha riservato, venendo a far compagnia a Venere, appena entrata e a soste più datate: quelle di Saturno e Plutone. Si inaugura quindi un anno speciale, splendido e pieno di conquiste e in primis ci sarà la conquista di uno stato affettivo appagante, coinvolgente quanto inteso. E hai la certezza di fare quello che vuoi: hai 4 pianeti su 10 nel Segno!

♒- ACQUARIO

LUCIDA SENSIBILITA’

E’ il veloce guizzo della lucida intuizione a dirti in che direzione dovresti portare la tua invidiabile energia positiva. E’ la presenza della Luna nella tua fettina Zodiacale all’inizio della settimana che darà il là ad una capacità di capire, comprendere e intuire scegliendo in un marasma di imput astrali che si rivelerà basilare nel dirigere le tua ambizioni ma positiva anche nel farti assai ben crescere e nel farti progredire. Chi ami è al tuo fianco.

♓-PESCI

PRIMO QUARTO DI LUNA

Nel Segno, a valore confermativo ed assertivo, ci sarà il Primo Quarto di Luna. Il giorno 4, nell’undicesimo Grado dei Pesci ecco che la Luna si quadra al Sole cercando di smarcarsi dalla sua prepotente egida e conquistare uno spazio suo. Conferme, plauso, ammirazione e solidarietà ne sono i regali astrali e ci sono anche obbiettivi concreti ormai considerati del tutto superati che potrebbero aver una nuova vitalità e nuova vita.

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)