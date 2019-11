Schianto all’alba, due feriti. Paura per auto a gpl

Condividi

Sabato, poco dopo le 6, i vigili dl fuoco sono intervenuti lungo la strada Priabonese a Cornedo Vicentino per un incidente frontale tra due auto: feriti i due conducenti.

I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza le due auto, di cui una alimentata GPL, mentre i due conducenti riusciti a venire fuori autonomamente erano assistiti dal personale del Suem 118 per poi essere trasferiti in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. una delle vetture oltre ad essere finita nel fossato ha anche divelto la recizione di un’abitazione. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 8.

