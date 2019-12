Le Iene in Parlamento per il segno di pace africano: chi accetterà?

Condividi

Linkedin email

“Come mai i neri in Italia non piacciono?”. È questa la domanda che Tay Vines, de Le Iene, ha fatto ai politici dei più svariati schieramenti. Facile rispondere “non è vero, a me piacciono”. Ma quanti saranno disposti a scambiarsi con lui un tipico segno di pace africano? Stretta di mano e bacio in bocca. E per i più fortunati anche il saluto del “big bamboo”.

Chi si rivelerà disposto a tutto pur di dimostrare che l’Italia è un paese di integrazione? Giorgia Meloni, dopo aver detto che i neri in Italia “piacciono tantissimo”, si scansa perplessa all’assalto della Iena. Le cose vanno diversamente con Antonio Del Monaco, del Movimento Cinque Stelle, che si mostra aperto proprio a qualsiasi forma di saluto. Ultimo, ma di certo non per importanza, Matteo Salvini. Il servizio sarà trasmesso questa sera su Italia 1.