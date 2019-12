Azienda agricola in fiamme: animali salvi ma rischio eternit

Condividi

Linkedin email

Dalle 13:30 circa, i vigili del fuoco stanno operando in via del Folo a San Martino dei Lupari per un incendio divampato all’interno di un’azienda agricola: nessuna persona o animali sono rimasti coinvolti.

Le squadre dei pompieri arrivate Cittadella, Padova, Castelfranco e con i volontari di Santa Giustina con 6 automezzi e 22 operatori, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intera stalla e dei bovini. Le fiamme hanno interessato una superficie di circa 300 mq su 2000 mq dell’intera struttura bruciando un macchinario distributore del foraggio e del fieno. Coinvolto dalle fiamme anche la superficie del tetto in eternit. Le operazioni di soccorso e di bonifica sono proseguite fino a sera.