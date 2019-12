Il weekend lungo delle “sardine”: in 10mila a Padova

Condividi

Tanta emozione, oggi pomeriggio, in piazza delle Erbe, per il grande successo della manifestazione delle “sardine“: in alcune migliaia, forse 10mila, si sono dati appuntamento in centro a Padova nonostante la pioggerella fastidiosa.

Come nelle altre piazze italiane, è andato in scena l’ormai collaudato copione, con “Bella Ciao” e l’Inno di Mameli, tra brevi interventi e musica pop. Nei giorni scorsi, il popolo “ittico” aveva manifestato a Verona, Rovigo e Treviso, raccogliendo migliaia di partecipazioni. In arrivo gli appuntamenti di Vicenza e Venezia.

Plausi sono arrivati dalla parlamentare europea Pd Alessandra Moretti, e dall’ex sindaco Flavio Zanonato.

(Ph Alessandra Moretti Facebook)