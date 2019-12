Condividi

Ieri sera poco prima delle 23, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Venezia a Scorzè per l’investimento di un pedone da parte di un’auto: deceduto un uomo.

Il pedone, un autista di una bisarca, era sceso dal mezzo e ha attraversato la carreggiata venendo investito. Niente da fare per l’uomo nonostante i soccorsi del personale del suem e dei vigili del fuoco. Illeso l’autista dell’auto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.