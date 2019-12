Ambiente: studio, chi ha bassa cultura sanitaria percepisce meno rischio

Condividi

Firenze, 2 dic. (AdnKronos Salute) – Gli studenti universitari che hanno una più bassa alfabetizzazione sanitaria funzionale hanno anche una minore percezione dei rischi ambientali per la salute. La notizia, che per la prima volta associa queste due variabili, arriva da un’indagine coordinata da Annalaura Carducci, responsabile dell’Osservatorio della comunicazione sanitaria del Dipartimento di Biologia dell’università di Pisa. La ricerca, svolta dal gruppo di lavoro Salute e ambiente della Società Italiana di Igiene, è stata pubblicato sulla rivista ‘Science of the Total Environment’.

Fra novembre 2017 e gennaio 2018, i ricercatori hanno intervistato 4.778 studenti dei corsi di laurea scientifico-sanitari e umanistico-sociali tra i 18 e i 25 anni (65% donne e 35% uomini) provenienti da 15 atenei italiani (Pisa, Catania, Chieti, Sassari, Messina, Bari, Modena, Brescia, Torino, Padova, Milano, Napoli, Lecce, Camerino, Firenze). Parallelamente, nello stesso periodo e nelle stesse aree geografiche, i ricercatori hanno anche monitorato quanto pubblicato in tema di ambiente su Twitter e sui quotidiani on line.

“La nostra ricerca evidenzia una criticità della cosiddetta ‘generazione Friday for Future’ – spiega Annalaura Carducci – il 44% degli studenti intervistati non è infatti riuscito a riconoscere almeno 9 su 12 parole, sebbene difficili, correlate alla salute, il che è preoccupante considerato che a rispondere è una parte di popolazione di elevato livello culturale. Alla scarsa consapevolezza corrisponde poi una minore percezione dei rischi ambientali, anche quelli legati all’inquinamento, e una minore fiducia nelle istituzioni, sia come fonti di informazione sia come soggetti attivi per la tutela del territorio”.

Dalle risposte ai questionari è emerso che per quanto riguarda i temi ambientali, Internet e i social network sono le fonti di informazioni primarie consultate dal 77,7% degli studenti. In generale poi non sono risultate particolari differenze fra gli studenti di materia scientifiche e umanistiche mentre nelle donne è emersa comunque una maggiore sensibilità ambientale e fiducia nelle istituzioni.

“I risultati del nostro studio confermano l’importanza dell’alfabetizzazione sanitaria per creare cittadini più consapevoli – conclude Carducci – assistiamo oggi al dilagare di informazioni distorte se non addirittura false che il cittadino fa fatica a valutare, in questo senso l’alfabetizzazione sanitaria dovrebbe rientrare a pieno titolo nei programmi scolastici, per consentire una migliore comprensione delle relazioni fra ambiente e salute, un tema su cui la sensibilità sta crescendo proprio nella popolazione più giovane e che dovrebbe essere accompagnata da conoscenze scientificamente corrette”.