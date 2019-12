Natale a Cittadella: tutti gli eventi

Condividi

Dopo il Villaggio di Natale di Green Village, Cittadella si prepara ad accogliere le feste natalizie con la pista di pattinaggio aperta tutti i weekend e la mostra dei presepi dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Programma completo degli eventi organizzati da Comune, Pro Loco e Ufficio Turistico

DALL’ 8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO: MOSTRA DEI PRESEPI

Esposizione di Presepi Artigianali creati da appassionati e dagli alunni delle scuole.

Presso la Chiesa del Torresino – Porta Padova.

Orari:

8 dicembre e Domeniche 10:00 – 12:30 e 15:30 – 18:30

Sabati, Natale, S. Stefano e Capodanno 15:30 – 18:30

Durante la settimana aperta su prenotazione.

PER TUTTO IL MESE DI DICEMBRE: PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Una delle piste più grandi del Veneto con i suoi 20 metri per 30.

Orari:

Fino al 20 dicembre e dal 7 gennaio 2020: lunedì – giovedì 15-20, venerdì 15-24, sabato 10-24, domenica 10-22.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020: lunedì-domenica 10-24, 25 dicembre e 1 gennnaio 15-24.

31 dicembre capodanno in pista: 10-02

Prezzi:

Lun-Ven (escluso festivi) Intero 6 euro ingresso, noleggio 2 euro. Fino ai 12 anni ingresso 5 euro, noleggio 2 euro.

Sabato-domenica e festivi Intero 7 euro ingresso, noleggio 2 euro. Fino ai 12 anni ingresso 6 euro, noleggio 2 euro.

Il biglietto ha validità 2 ore

TUTTI I SABATO E DOMENICA DI DICEMBRE: CITTADELLA CITTA’ DEL NATALE

LA FABBRICA DEI GIOCATTOLI DI BABBO NATALE

Qui i bambini potranno giocare e divertirsi in compagnia.

Ore 15:00

All’interno dell’androne di Palazzo Mantegna (Comune di Cittadella) in via Indipendenza.

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Attività pensate per il divertimento delle famiglie e dei piccini

Potrete trovare: animazione, laboratori, spettacoli di burattini, giochi di una volta in legno, ludoteca, leccornie natalizie, area selfie con neve.

Ore 15:00

Piazza Scalco

BABBO NATALE IN PIAZZA SCALCO

I giorni 8 – 11 – 14 – 15 – 21 – 22 dicembre Babbo Natale attende i bambini nella sua casetta di Natale in Piazza Scalco dalle ore 16 alle 18.

Info Pro Cittadella *protected email* 0495970627

SABATO 7 E DOMENICA 8 DICEMBRE: PICCOLO PRESEPE VIVENTE SOPRA LE MURA

Si incontreranno i principali personaggi del Presepe e un gruppo di Zampognari che suonerà un concerto natalizio in collaborazione con l’Associazione Musicale Clugia Ensemble Gregis Pastor.

L’evento si terrà dalle 10 alle 16.

Non è prevista prenotazione, il biglietto di ingresso è di € 5 (riduzioni € 3) a persona. Evento annullato in caso di neve o maltempo.

DOMENICA 15 DICEMBRE: MARATONINA CITTA’ MURATA

Quattordicesima edizione.

Ore 10 Partenza Gara nazionale FIDAL km 21,097 di corsa su strada.

Inoltre Maratonina non competitiva aperta a tutti con tre tipologie di percorso (6 -12 – 21 Km) iscrizioni direttamente in loco. Partenza dalle ore 8:00 alle ore 9:30.

Ai partecipanti dell’evento non competitivo verrà consegnato un buono sconto per l’accesso al Camminamento di Ronda sopra le Mura di Cittadella valido fino al 31/01/2020.

Iscrizioni online sul sito www.maratoneticittadellesi.it

Presso Piazza Pierobon

SABATO 21 E DOMENICA 22 DICEMBRE: MAGIA NATALIZIA

Cittadella verrà invasa da cantastorie, folletti, gnomi che daranno vista a diversi spettacoli di magia pronti ad incantare grandi e piccini.

Ore 15, centro storico.

Info: *protected email*

MERCOLEDì 18 DICEMBRE: STAGIONE DI PROSA NAZIONALE

Con Spellbound Contemporary Ballet , “ROSSINI OUVERTURES”

Presso il Teatro Sociale

Ore 21:00

Prenotazioni e info: Pro Cittadella *protected email* 0495970627

*6-7-8 GENNAIO: CITTADELLA CITTA’ DEL NATALE

LA FABBRICA DEI GIOCATTOLI DI BABBO NATALE

Qui i bambini potranno giocare e divertirsi in compagnia.

Ore 15:00

All’interno dell’androne di Palazzo Mantegna (Comune di Cittadella) in via Indipendenza.

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Attività pensate per il divertimento delle famiglie e dei piccini

Potrete trovare: animazione, laboratori, spettacoli di burattini, giochi di una volta in legno, ludoteca, area selfie con neve, Il Mercatino della Befana con dolci leccornie.

Ore 15:00

Piazza Scalco

DOMENICA 5 GENNAIO: TEATRO PER BAMBINI

Compagnia dei Somari / AriaTeatro: “IL PICCOLO CLOWN”

Presso il Teatro Sociale

Ore 16:00

OGNI LUNEDI: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli.

Anche il 24 e il 31 dicembre.

Ore: 8-12:30

Presso: centro storico

OGNI GIOVEDì: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12:30

Presso: Piazza Martiri del Grappa

(Ph. Facebook – Pro loco Cittadella)