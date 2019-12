Si perde nel bosco con l’auto: morto 84enne

Condividi

Non ce l’ha fatta Domenico Zanellato, l’84enne che si era perso con la sua Fiat Panda in mezzo al bosco sui Colli Euganei ed era stato ritrovato dopo 24 ore da alcuni motociclisti. Conosciuto da tutti come Armando Postin, è morto all’ospedale ieri mattina per le conseguenze dell’ipotermia e della caduta.