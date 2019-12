Natale magico a Gardaland con Lego

Condividi

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’inizio di Gardaland Magic Winter, l’evento invernale di Gardaland che inizierà da sabato 7 dicembre. Torneranno ad accendersi le luci del Natale nel Parco dove, tra addobbi a tema ed emozionanti show, gli ospiti potranno entrare nel vivo delle festività senza mai rinunciare al divertimento e all’adrenalina delle principali attrazioni, fruibili così anche nel periodo invernale. In occasione di Gardaland Magic Winter e in attesa dell’apertura di LEGOLAND® Water Park Gardaland – grande novità del 2020 – verrà allestito un grande albero di Natale interamente realizzato in mattoncini LEGO®. Alta ben 4 metri, questa meravigliosa costruzione illuminerà il foyer di Gardaland Theatre e accoglierà gli Ospiti per un simpatico selfie ricordo.

Durante il primo giorno d’apertura Gardaland premierà tutti gli Ospiti che si presenteranno interamente vestiti da Babbo Natale con l’ingresso al Parco a soli 15 euro.

Tante poi le attrattive all’interno del Parco che permetteranno agli Ospiti di immergersi nella suggestiva atmosfera natalizia. Dal Magico Villaggio di Babbo Natale – accessibile da Piazza Ramses e composto da diverse stanze tematizzate che riproducono il mondo dell’amato Santa Claus tra le quali, novità di questa edizione, una interamente realizzata con mattoncini LEGO – alla Winter Express, un’esposizione di treni da collezione per la gioia di piccoli e grandi appassionati di modellismo ferroviario. Impedibili poi la pista di pattinaggio su ghiaccio e il playground sulla neve in piazza Ramses e gli originali show in scena nei diversi teatri del Parco. Tutte le giornate si concluderanno in bellezza con la grande parata e la cerimonia di accensione, alle ore 18.00, dell’Albero di Prezzemolo addobbato a festa.

Gardaland Magic Winter avrà inizio nel weekend del 7 e 8 dicembre e proseguirà il 14 e 15 dicembre, dal 21 al 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020 con apertura dalle 10.30 alle 18.00. Il prezzo del biglietto, comprensivo di Gardaland Park e Gardaland SEA LIFE Aquarium, sarà di 25 euro per l’intero e di 22 euro per il ridotto.