Villaggio di Natale a Cavallino Treporti

Non solo mare e sole. Cavallino Treporti apre al pubblico il suo villaggio di Babbo Natale per le feste invernali, giovedì 19 dicembre. Al coperto e riscaldato, in una tendostruttura di oltre 1500 metri quadri con mercatino, stand enogastronomico, concerti, spettacoli e animazione per bambini.

Programma

Giovedì 19 dicembre

ore 14:30 inaugurazione

ore 16 “Prepara la tua lettera” laboratorio per bambini

ore 18 apertura stand gastronomico

ore 21 concerto musica live con “I Meloni”

Venerdì 20 dicembre

ore 11 apertura mercatino

ore 12 apertura stand gastronomico

ore 20 cena baccalà e bollicine

ore 21 ballo liscio con l’orchestra Christian Ricci

Sabato 21 dicembre

ore 11 apertura mercatino

ore 12 apertura stand gastronomico

ore 14:30 spettacolo “Oriana Orfei e il suo circo”

ore 16:00 arriva Babbo Natale

ore 18:00 apertura stand enogastronomico

ore 21:00 concerto con OJ.&B. cover Zucchero

Domenica 22 dicembre

ore 11 apertura mercatino

ore 12 apertura stand gastronomico

ore 16:00 saggio new body line

ore 1800 apertura stand enogastronomico

ore 21 spettacolo teatrale “Primi veneti sulla Luna” a cura di Teatro dei Pazzi

Lunedì 23 dicembre

ore 11 apertura mercatino

ore 12 apertura stand enogastronomico

ore 16 Ti regalo una fiaba letture animate

ore 18 aperitivo con musica di Marcone + Lobo

ore 18 Panin onto dei Grill Boys

ore 22 dj set con Ackeejuice rockers from Jova Beach Party

Giovedì 26 dicembre

ore 17:30 aperitivo

ore 18 apertura stand enogastronomico

ore 21 concerto natalizio con il coro gospel Joy singers

Venerdì 27 dicembre

ore 17:30 aperitivo

ore 18 apertura stand enogastronomico

ore 21 concerto Il diavolo e l’acqua santa

Sabato 28 dicembre

ore 10 Run to 2020 Manifestazione podistica non competitiva

ore 12 apertura stand gastronomico

ore 17:30 aperitivo

ore 18 apertura stand enogastronomico

ore 21 concerto di Natale con Aurora Wind band

Domenica 29 dicembre

ore 17:30 dj set aperitivo

ore 18 apertura stand enogastronomico

ore 21 Noche latina – serata latino americana con Manuel e la sua crew

Lunedì 30 dicembre

ore 17:30 dj set aperitivo

ore 18:00 apertura stand enogastronomico

ore 21 spettacolo teatrale i Promossi sposi con teatro delle arance

Martedì 31 dicembre

ore 20:00 cena di fine anno a buffet (solo su prenotazione)

ore 20:00 animazione speciale per grandi e piccini

ore 23 Concertone di fine anno con i “Glitter disco”

ore mezzanotte festeggiamo insieme il 2020

Mercoledì 1 gennaio 2020

ore 17:00 Concerto di Capodanno con i Juwana Jenkins