Venezia accende il Natale con l’albero in piazza San Marco

Oggi alle 18 a Venezia si svolgerà la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale in Piazza San Marco, che riunirà i cittadini, rappresentanti delle istituzioni locali ed esercenti veneziani insieme al sindaco Luigi Brugnaro. Evento supportato quest’anno da American Express. Per la prima volta, il leader globale nei servizi e nelle soluzioni di pagamento ha scelto di brandizzare il simbolo natalizio per eccellenza, rinnovando l’impegno verso la città di Venezia. L’Albero di Natale resterà illuminato fino al 6 Gennaio.

La decisione di avere un ruolo centrale in questa importante iniziativa nasce dalla volontà di American Express, che cresce a doppia cifra in Italia, di restituire valore al territorio, partecipando alla promozione del patrimonio culturale e artistico del nostro paese e regalando esperienze emozionali ai cittadini. Venezia, città splendida e dalle caratteristiche uniche, rappresenta da sempre la cultura e la creatività italiana nel mondo, che oggi Amex contribuisce a diffondere ulteriormente.

«Con questa sponsorizzazione intendiamo avviare una collaborazione con Venezia che proseguirà per tutto il 2020 -, ha commentato Piotr Pogorzelski, Vice President & General Manager Global Merchant Services di American Express. “Il nostro obiettivo è essere vicini agli esercenti e mettere a disposizione le nostre competenze e le informazioni che provengono dal nostro network globale per la valorizzazione del territorio e la promozione di un turismo di valore per la città».