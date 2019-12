Auguri a Sammy Basso, 24 anni di un gigante

Condividi

Tantissimi auguri a Sammy Basso che ieri ha festeggiato 24 anni. Il giovane bassanese, affetto da progeria e impegnato in prima persona nello studio e nella ricerca di questa malattia, ha festeggiato il suo compleanno ieri sera al ristorante-discoteca Casa dei Gelsi con più di 400 amici.

Sono arrivati anche auguri illustri come quelli del presidente della regione Veneto, Luca Zaia e di Jovanotti che ha speso bellissime parole: «È straordinario, io posso prenderti in braccio ma la tua statura è immensa. Per l’amore che sai dare e che è tutto intorno a te». Commosso Sammy ha ringraziato tutti e commentato con una battuta: «Jovanotti, Zaia… e Trump?».