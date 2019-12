Dove bere la migliore birra a Treviso

Condividi

Fabbrica di Pedavena

Situato in via della Quercia, questo locale “imparentato” con l’omonimo bellunese è molto apprezzato dagli utenti per gli arredamenti interni, la scelta delle birre, la pizza e gli hamburger.

Helmut

Con le sue 12 spine è sicuramente un locale notevole per gli amanti della birra. A pochi passi dal centro, è apprezzato anche per gli hamburger e i piatti di carne.

Enfant Prodige Brasserie

In via Venier e aperto dal ’92, il locale punta sulla qualità delle birre, ma è molto apprezzato dagli utenti anche per gli abbinamenti particolari con speciali tipi di pizze e sandwich. E la terrazza estiva.

Ottosensi

In via Coderta Gualpertino, zona Università, è molto apprezzato per la varietà di birre artigianali, alla spina e in bottiglia, ma anche per i cicchetti e l’ambiente tranquillo e informale.

The Wishing Wells

Oltre alla qualità e varietà di carne, panini e birre, questo locale in stile americano in viale della Repubblica piace agli utenti per la programmazione musicale che intrattiene il pubblico con gruppi live.