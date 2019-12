Giornata diritti dei disabili, Spadafora omaggia Bebe Vio

Condividi

«Attraverso lo sport riusciamo a far capire che una cosa vista come un difetto, come un’amputazione o una disabilità, diventa una cosa di cui noi andiamo fieri».

Questa frase di Bebe Vio, la pluridecorata paratleta veneziana, è stata ripresa dal ministro per le

Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, sulla sua pagina Facebook.

«Non penso che ci siano parole migliori di quelle della nostra campionessa azzurra Beatrice Vio per celebrare oggi la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Nel tempo infatti – le imprese dei nostri atleti hanno profondamente cambiato l’idea di disabilità. Dando a molti forza e coraggio per vincere la propria battaglia quotidiana» ha scritto Spadafora.

(Ph Bebe Vio Facebook)