Venezia, blitz del collettivo LISC: «Fuori Benetton da Ca’ Foscari»

Questa mattina, il Career Day organizzato dall’università Ca’ Foscari di Venezia è rimasto bloccato due ore dopo l’irruzione del colletivo LISC che ha preso di mira in particolare lo stand di Benetton e, con alcuni cartelli l’ha trasformato in una specie di scena del crimine.

«Non è “un Gruppo responsabile attento all’ambiente, alla dignità delle persone”, come si può leggere nel catalogo di questo evento, bensì una multinazionale che ha accumulato un patrimonio di 3,4 miliardi grazie allo sfruttamento dei territori, dell’ambiente e dei lavoratori – spiega il direttivo su Facebook -. In che modo un’azienda tanto controversa può essere promossa all’interno di un evento come questo? Lo abbiamo chiesto al rettore Bugliesi e al direttore generale Marcato, che dopo aver rifiutato di rilasciare dichiarazioni pubblicamente nella sede del Career Day ci hanno incontrato davanti al palazzo centrale di Ca’ Foscari, dove hanno affermato di non assumersi alcuna responsabilità, rivendicando il fatto di non applicare alcun filtro etico rispetto alle aziende che prendono parte al career day e rimettendo al singolo studente la scelta di lavorare o meno per un’ azienda come Benetton. Riteniamo inaccettabile che uno degli atenei più importanti in Italia, che spesso si fregia di scegliere solo il meglio nelle proposte rivolte ai propri studenti, applichi un tale scaricabarile mancando per l’ennesima volta di adempiere al suo ruolo di istituzione accademica e di garantire cultura e saperi critici.

Rivendichiamo ancora una volta, come già abbiamo fatto in passato, l’università come spazio di costruzione di un sapere critico e socialità: il nostro ateneo non è una vetrina per aziende schiaviste ed inquinatrici».

La risposta di Ca’ Foscari

Il rettore Michele Bugliesi ha commentato: «E’ una protesta ideologica quanto inconsistente. La questione del “filtro etico” nei rapporti con le aziende esiste, ed è concreta, e non a caso, a Ca’ Foscari è attiva da tempo una commissione cui spetta il compito di valutare i rapporti con imprese, istituzioni e Stati nel caso in cui questi rapporti comportano finanziamenti all’università. Sono valutazioni che entrano nel merito dei profili dei potenziali partner e delle eventuali criticità associate alle attività previste nelle collaborazioni. Altra cosa sono i Career Days, che rappresentano uno degli strumenti più efficaci a servizio di una delle funzioni principali della nostra missione universitaria, volta a favorire l’orientamento al lavoro e la crescita professionale dei nostri studenti.

Riguardo la contestazioni di oggi, non si rileva alcun nesso di causalità o relazione tra quanto viene presunto dal collettivo LISC a carico delle aziende verso cui si rivolge la protesta, e l’impedire il contatto tra studenti e aziende, sulla base delle motivazioni, astratte e decontestualizzate addotte da chi protestava; ed è nocivo per i soli studenti che avrebbero voluto avere accesso al servizio che Ca’ Foscari offre e vuole continuare a offrire loro con questo tipo di iniziative».