Campodalbero di Crespadoro: il borgo che a Natale si trasforma in presepe

Condividi

Linkedin email

Conoscete Campodalbero di Crespadoro? Si tratta di un borgo in provincia di Vicenza che a Natale si trasforma in un luogo davvero magico. Qui, infatti, la Natività prende vita in ogni angolo: rocce, torrenti, legnaie, fontane, sentieri. Facendo una passeggiata si possono notare praticamente ovunque presepi e richiami al Santo Natale.

Fino al 31 dicembre 2020 sarà possibile visitare il sentiero dei presepi, lungo il quale si possono ammirare delle vere e proprie opere d’arte immerse nella natura. Quest’anno il percorso è dedicato a Bepi De Marzi, maestro del coro I Crodaioli e “padre” della celeberrima “Signore delle Cime”.