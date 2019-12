Gestivano droga tra Trento e Verona: sgominata banda nigeriana

Condividi

Dall’alba di questa mattina è in corso un’operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura della

Repubblica di Trento, Direzione Distrettuale Antimafia, diretta a disarticolare un’organizzazione criminale di matrice nigeriana dedita al traffico di sostanze stupefacenti nella città di Trento, con ramificazioni anche a Verona ed a Vicenza.

Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile di Trento, in collaborazione con gli omologhi delle altre città interessate, hanno consentito di svelare un’organizzazione criminale che aveva messo in

piedi un sistema estremamente remunerativo di vendita al dettaglio di droga, in grado d´incassare quotidianamente considerevoli somme di denaro, e di procedere, anche attraverso l’impiego di pattuglie

impegnate nel contrasto alla criminalità diffusa, a molteplici arresti in flagranza e ad importanti sequestri di sostanza stupefacente, principalmente marijuana ed eroina.

I particolari saranno diffusi nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Trento alle 12.