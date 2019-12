Referendum, M5S: «Politica può scappare da un voto, non da responsabilità»

Condividi

“La politica che invita i cittadini ad astenersi da un referendum, quindi ad astenersi dal diritto di esprimere il proprio parere, è una politica vigliacca e che ha paura”

Inizia così la nota del gruppo consiliare regionale veneto del Movimento 5 Stelle di commento sul referendum veneziano di domenica scorsa.

“Il voto sulla separazione tra Venezia e la terraferma era già stato fermato, boicottato, ostacolato quattro volte, ma anche se finalmente la giustizia ne aveva confermato la legittimità, ha ancora una volta subito le pressioni di chi non vuole amministrare per conto dei cittadini, ma unicamente nel nome del potere – prosegue la nota pentastellata -Il sindaco Brugnaro e la sua stessa parte politica che amministra la Regione, forse cantano vittoria, ma in realtà si ritrovano davanti ad una istanza forte che già sta percorrendo altre vie – prosegue la nota – I numeri del voto parlano chiaro. I veneziani vogliono che la loro città, così unica e fragile, sia al centro delle attenzioni, sia considerata vitale e non solo un’attrazione per turisti. In terraferma si fa strada sempre più la consapevolezza di avere una precisa identità. Marghera esprime in modo allarmante le paura di essere dimenticata e condannata all’isolamento, senza piani di sviluppo urbano. Certo per chi sta amministrando è più facile fare restare tutto in un unico calderone, nel quale si confondano facilmente le responsabilità ed evitare un parere vincolante dei cittadini. Ma non potrà durare per sempre. Già stanno nascendo movimenti civici che prima o poi costringeranno la politica a non scappare. Noi del Movimento 5 Stelle siamo e saremo sempre al fianco di chi vuole determinare il proprio futuro, senza deleghe in bianco. Siamo e restiamo portavoce dei cittadini”.