A4, camion portavalori nel fossato: vigilantes feriti

Mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest per un camion portavalori finito rovesciato nel fossato a bordo strada: feriti due vigilantes.

Le squadre dei pompieri arrivate da Vicenza e Padova, hanno estratto le due persone, rimaste bloccate all’interno della cabina del camion. I due feriti sono stati presi in cura dal personale del SUEM 118 per essere trasferiti in pronto soccorso.

Sul posto la polizia stradale il personale ausiliario dell’autostrada e altre guardie giurate della ditta di trasporto valori. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2 circa.

