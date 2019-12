Natale: il chirurgo, ‘sotto l’albero medicina estetica più che ritocchi’

Condividi

Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) – Un intervento al seno come dono natalizio per la figlia, o un lifting per rinfrescare il volto della consorte? Il ritocco sotto l’albero in realtà “è una moda un po’ statunitense, che punta a sfruttare la pausa obbligatoria dal lavoro. Consente una convalescenza discreta, ma da noi non ha mai preso piede più di tanto. In Italia il dono di bellezza è declinato più nell’aspetto della medicina estetica: penso alla tossina botulinica donata alla mamma da una figlia, o al trattamento anticellulite regalato questa volta dalle madri alle figlie”. Parola di Pierfrancesco Cirillo, chirurgo plastico e presidente di Aicpe (Associazione italiana chirurghi plastici estetici).

Un’inclinazione testimoniata anche dal grande aumento dei trattamenti di medicina estetica segnalato dalle stime dell’Osservatorio Aicpe: per quanto riguarda le sostanze iniettabili per il ringiovanimento del volto, l’incremento nel 2018 è stato del 6% rispetto al 2016, mentre i trattamenti con apparecchiature biomedicali hanno visto una crescita vicina al 73%.