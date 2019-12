Profezia di Renzi: «Autonomia? Bisogna vedere se il governo regge»

Condividi

«Questo governo litiga sempre, sembra Beautiful». Queste le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando con i giornalisti a palazzo Madama. «Non sono certo che terrà, ci sono tante questioni. Il Mes, la prescrizione, Alitalia, l’autonomia».

«Sardine? Meglio salmoni». «Alitalia? L’unico a non aver messo un euro»

«E bello e comodo dire di no, ma non basta. In questi giorni ci sono le piazze bellissime delle sardine, tanta gente che si avvicina alla politica e hanno tolto la narrazione al Capitone che è l’unico a riempire le piazze. Ma dobbiamo essere più salmoni che sardine e nuotare controcorrente». Sulla questione Alitalia «sono orgoglioso di dire che il mio governo è stato l’unico negli ultimi anni a non averci messo un euro».

Reddito di cittadinanza? Diseducativo. Quota 100? Una fregatura»

«Il Reddito di cittadinanza per come è stato attuato è diseducativo e non risultano posti di lavoro creati da questo strumento. Noi dobbiamo combattere il Reddito di cittadinanza e Quota 100 che è una fregatura istituzionalizzata. La Fornero con la sua riforma ha messo in sicurezza i conti del Paese, nonostante l’errore degli esodati e uno scalone troppo alto. Salvini ha preso una parte degli italiani, nati in un arco di pochi anni, e gli ha offerto la pensione anticipata a qualunque costo. Un’ottima strategia di comunicazione che però non risolve i problemi».

