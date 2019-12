Ritrovata auto nel Piave: è quella dell’ex assessore scomparso?

Condividi

Manca solo l’ufficialità all’attribuzione dell’auto bianca ritrovata in tarda mattinata in località Fener, nel fiume Piave, all’ex assessore di Quero Vas, Angelo Dalla Favera, scomparso domenica 17 dal paese del Bellunese.

L’80enne era uscito di casa nel primo pomeriggio per recarsi al bar per una partita a carte ma la sua Suzuki Jimny bianca lì non era mai arrivata.

Già dalla tarda serata si era attivato il protocollo persone scomparse, coordinato dalla Prefettura, allertati Soccorso alpino e vigili del fuoco, ma la zona delle ricerche si era dimostrata subito molto ampia. L’uomo amava infatti le escursioni proprio lungo il fiume. Del caso si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto?.

Articolo in aggiornamento