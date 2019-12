«Tagli Unicredit inaccettabili: Veneto già provato dal crac delle popolari»

Condividi

Questa mattina Unicredit ha annunciato il suo piano al 2023 che prevede «risparmi lordi in Europa occidentale» per un miliardo, pari al 12% della base di costo 2018. Questi risparmi, spiega la banca in una nota, saranno in parte ottenuti attraverso la riduzione ulteriore di ottomila posti di lavoro nell’arco del piano e con la chiusura di altre 500 filiali a livello di Gruppo. Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale del Veneto, si dice «estremamente perplesso, soprattutto considerando che nel nostro Veneto il comparto ha già dovuto subire le pesanti ristrutturazioni anche occupazionali a seguito del crack delle popolari».

«Il Veneto è la quarta regione italiana per la presenza di sportelli di Unicredit: 335 sportelli punto di riferimento di migliaia di correntisti e imprese, ma anche filiali in cui operano centinaia di lavoratori altamente qualificati – continua Ciambetti -. In un periodo in cui l’occupazione è un bene prezioso, parlare di tagli significa mettere in allarme centinaia di famiglie: le riorganizzazioni non vanno fatte sulla pelle dei lavoratori e a maggior ragione quando si sventolano bilanci con importanti riconoscimenti agli azionisti. Quegli utili sono anche il frutto del lavoro di tanti lavoratori e proprio per questo i tagli, così come sono stati prospettati, sono inaccettabili».

«Non possiamo dimenticare – prosegue Ciambetti – il ruolo che ebbe nella storia di Unicredit la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona che fu tra la prime a confluire nel Credito Italiano nel 1998 allontanando, per altro, dal territorio i vertici di una banca storica fondata agli albori del sistema mutualistico e solidale nell’Ottocento, quando il Veneto era ancora sotto l’impero austriaco. Parlare di Casse di Risparmio da noi significa riandare a figure come Lampertico, Luzzati, Giuseppe Toniolo: significa riandare alla nostra storia pesanti tagli preannunciati destano giustamente preoccupazione e sono convinto che la politica veneta vigilerà affinché non si disperda un patrimonio professionale così rilevante. Confido che le affermazioni di Jean Pierre Mustier, il quale assicura una gestione socialmente responsabile dei licenziamenti e del taglio degli sportelli, trovino effettiva rispondenza nelle politiche della banca, ma proprio questo impegno deve essere tenuto costantemente sotto controllo e non solo dalle organizzazioni sindacali o dal mondo della politica, ma dall’intero tessuto socio-economico veneto».

