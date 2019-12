«Verona, 400 alloggi popolari sfitti: Sboarina contro la povera gente»

Condividi

«Ci sono quasi 400 alloggi sfitti di Agec su 4272 a disposizione. Quasi il 10%. Un vero record, ma negativo, rispetto ai decenni passati». A denunciarlo Flavio Tosi, che spiega come questo sia un vulnus che ricade sulle fasce deboli della popolazione veronese: «Significa che 400 famiglie povere restano in una situazione di miseria e precarietà. Famiglie che pagano la lentezza e l’inefficienza del presidente di Agec Niccolai e del Sindaco Sboarina che non interviene e che, ancora una volta, non sa dare spessore alla gestione di una partecipata del Comune, come del resto gli accade per Agsm, Amia e Amt. Così si è arrivati a un quadro desolante e lontano dalla mission sociale di Agec».

Tosi infine sottolinea: «L’attuale amministrazione comunale con il presidente di Agec da un lato ha aumentato pesantemente le tariffe delle mense scolastiche riducendo i servizi, dall’altro ha alzato nettamente gli affitti degli appartamenti bloccando nel contempo le manutenzioni. Le ultime le ha progettate e finanziate la mia amministrazione ma anche quelle Niccolai le ha ritardate per quasi due anni. Siamo di fronte all’inefficienza più totale e a farne le spese è la povera gente».

(ph: imagoeconomica)