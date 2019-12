Luxuria in abito da sposa scatena il web

Condividi

E’ bastato che pubblicasse una foto mentre in sfila vestita da sposa per spaccare il web in due. Stiamo parlando di Vladimir Luxuria che ha partecipato alla sfilata di atlier Nozzolillo a Potenza. L’abito scelto è rigorosamente bianco con uno scollo ricamato e una gonna ampia in tulle. «Una grande emozione», scrive Luxuria a corredo della foto. Pioggia di commenti sul suo profilo: da chi si complimenta e le dà coraggio a chi critica la scelta.