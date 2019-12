Bus a metano prende fuoco: paura nel Veneziano

Condividi

Dalle ore 16 circa, i vigili del fuoco stanno operando a san Liberale in via Poianon a Marcon (Venezia) per l’incendio di un autobus del trasporto urbano alimentato a metano: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista si è accorto che qualcosa non andava e ha dato l’allarme facendo scendere tutti i passeggeri nel mentre che l’autobus prendeva fuoco.

I vigili del fuoco arrivati da Mestre con cinque automezzi e 16 operatori coordinati dal funzionario di guardia, hanno spento il rogo che ha completamente bruciato la corriera. Sono ora in corso le operazioni di bonifica del mezzo e la messa in sicurezza delle bombole del bus. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto.