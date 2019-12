Campodarsego, schianto mortale tra auto e furgone

Condividi

Linkedin email

Gravissimo incidente stradale poco dopo le 13 in via Bollana a Campodarsego: lo scontro frontale è stato fra un’auto e un furgone. Il bilancio è di un morto e due feriti, uno gravissimo, elitrasportato in ospedale a Padova. Sul posto sono intervenuti il Suem e la polstrada. Maggiori dettagli in seguito