Finalmente l’inverno! E in Veneto compare la prima brina

Condividi

Linkedin email

Come vi avevamo già annunciato, il Veneto questa mattina si è svegliato sottozero. Come spiega Serenissima Meteo, grazie all’aria più fredda di origine polare stamattina è comparsa la prima brina dell’anno dopo un autunno piovoso e parecchio mite. «Finalmente il nostro paesaggio comincia a colorarsi d’inverno, con primi campi imbiancati dalla brina di stagione. Che sia di buon auspicio per l’inizio della stagione invernale? Intanto godiamoci la prima brinata con il tocco di una splendida giornata di sole, cieli tersi, aria pulita e il primo freddo mattutino».