Mafie in Veneto, M5S: «Chi ha paura della commissione d’inchiesta?»

Condividi

Linkedin email

“Si sta per chiudere il 2019, mancano sei mesi alla fine della legislatura e dalla maggioranza in Consiglio e dal Governo Regionale continua l’assordante silenzio della crescente presenza della criminalità organizzata in Veneto”.

Queste le parole affidate a una nota dei Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Jacopo Berti, Erika Baldin, Manuel Brusco e Simone Scarabel che aggiungono: “Gli studi statistici ci dicono che negli ultimi dieci anni le operazioni sospette di riciclaggio sono quasi decuplicate e proprio chi in questi anni ha governato la Regione e si è visto scorrazzare le mafie sotto il naso, rimane immobile. Nell’ultimo mese abbiamo tutti scoperto che le mafie sono così radicate sul nostro territorio da avere perfino cercato di influenzare elezioni amministrative”.

“Vuol dire che ormai hanno i loro uomini di fiducia, pronti a governare le nostre città per loro conto. La magistratura ci ha raccontato di centinaia di nostre imprese ormai strangolate deal crimine organizzato. Ma maggioranza e Giunta tacciono – prosegue la nota – Ci sembra il caso di ricordare che dal marzo scorso giace su chissà quale scrivania, infilata in chissà quale cassetto, la proposta del Movimento 5 Stelle di istituire una Commissione d’Inchiesta sulle presenze mafiose: ad oggi la discussione non è mai stata nemmeno messa all’ordine del giorno. Non vorremmo che si chiudessero anno e legislatura – concludono i Consiglieri – senza che i veneti possano rilevare la differenza tra chi resta con le braccia incrociate e chi si batte per la legalità e per gli onesti”.

(Ph Shutterstock)