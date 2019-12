Meteo: nei prossimi giorni sole, freddo e qualche nebbia

Condividi

All’inizio la presenza sul continente europeo di un campo d’alta pressione garantisce sulla nostra regione ampi spazi di sereno e incrementa l’inversione termica, fino al formarsi di alcune nebbie e varie nubi basse sulle zone pianeggianti; la circolazione in seguito diventa per un po’ leggermente ciclonica, portando però solo qualche nube alta ed erodendo l’inversione soprattutto a fine periodo sulle zone montane. Vediamo le previsioni Arpav per i prossimi giorni.

Giovedì 5. Cielo in prevalenza sereno salvo occasionale stratificazione di nubi basse, un po’ più probabile durante le ore più fredde in qualche valle prealpina nonchè verso fine giornata sulla pianura centro-meridionale. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Prevarrà contenuto aumento, a parte le minime sulle zone pianeggianti che non subiranno sostanziali variazioni; in generale, si accentuerà ancora un po’ l’inversione termica durante le ore più fredde. Venti. In quota, deboli dai quadranti sud-orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile; altrove generalmente dai quadranti nord-orientali, deboli salvo temporanei moderati rinforzi sulle zone costiere.

Venerdì 6. Alcuni addensamenti di nubi basse più probabili fino al mattino in pianura e nelle valli, per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Le massime caleranno un po’ in montagna, per il resto i valori termici subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque spiccheranno alcuni aumenti delle minime in pianura. Venti. In quota dai quadranti occidentali, fino al pomeriggio deboli e poi moderati; altrove deboli con direzione variabile, salvo temporanei moderati rinforzi da nord-est sulle zone costiere.

Sabato 7. Cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, con vari spazi di sereno; sulle zone pianeggianti, probabile presenza di nubi basse sparse ed alcune nebbie, specie durante le ore più fredde; per le temperature, prevarrà un contenuto calo.

Domenica 8. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con vari spazi di sereno e degli addensamenti di nubi medio-alte verso fine giornata; sulle zone pianeggianti inoltre saranno presenti alcune nubi basse, nonchè probabili nebbie, specie durante le ore più fredde; le temperature non varieranno molto.

