Va a camminare in Valbrenta e scompare: paura per un 67enne

Sono in corso da ieri in tarda serata le ricerche di un uomo partito ieri mattina da Mestre in treno in direzione Valsugana, dove di consueto va a camminare – nelle zone del comune di Valbrenta, Cismon del Grappa, al confine con Trento – senza indicare la propria destinazione e senza più dare notizie di sé. Paolo Tramontin, 67 anni, di Mestre (VE), è solito mandare messaggi durante la giornata alla moglie, che ieri però, non avendo da lui alcuna notizia e suonando libero il telefono alle 19 quando lo ha chiamato, preoccupata dal prolungato silenzio ha dato l’allarme.

Su richiesta della Prefettura, le ricerche sono state subito avviate da tutti gli enti predisposti e si sono protratte fino a notte fonda lungo le principali strade e sentieri che salgono in quota, sia nel versante di Enego, che del Grappa, quindi con l’intervento del Soccorso alpino di Asiago e della Pedenontana del Grappa. L’ultima cella agganciata dal suo cellulare risulta essere quella di Lazzaretti. Al momento si stanno risalendo i percorsi che da Costa di Valstagna portano all’Altopiano dei Sette Comuni e sono presenti: Soccorso alpino di Asiago, Carabinieri forestali, Carabinieri delle Stazioni di Enego e Solagna, Vigili del fuoco di Asiago e Vicenza con nucleo Tas ed elicottero, i cinofili dell’Anc. Paolo è alto un metro e 70 circa, di corporatura robusta, calvo, con barba grigia medio lunga. Indossa giacca e pantaloni tecnici neri e ha uno zaino verde marca Ospery. Chiunque lo avesse incontrato in treno, per strada o lungo i sentieri è pregato di contattare i carabinieri.