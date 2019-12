Peschiera del Garda, la magia del presepe subacqueo

Condividi

Torna puntuale come un orologio svizzero il tanto atteso presepe subacqueo di Peschiera del Garda (Verona). Dall’8 dicembre sarà possibile ammirarlo nel canale di Mezzo mentre il 24 dicembre alle ore 18.00 avverrà la posa del Bambin Gesù. L’allestimento, a cura dell’associazione Sub Club Peschiera del Garda, è già iniziata il 23 novembre.

Il tradizionale presepe venne costruito per la prima volta nel 1980: si tratta del primo allestimento sott’acqua in grado di essere ammirato dalla superficie senza bisogno di immergersi, grazie alla presenza del vicino Ponte San Giovanni. Uno spettacolo da non perdere.

(ph: Facebook Comune Peschiera del Garda)