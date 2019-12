Santa Barbara, tanti auguri agli angeli del fuoco (e dell’acqua)

Condividi

Oggi 4 dicembre, Santa Barbara patrona dei Vigili del fuoco. La Santa Patrona che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità viene festeggiata dal personale in tutti i comandi e distaccamenti d’Italia.

La giornata di oggi anche l’occasione per trarre un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno. Dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2019 nel Veneto sono stati 45651 gli interventi dei Vigili del fuoco a fronte di 56859 squadre intervenute. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente c’è stata un aumento pari a 2215 interventi in più. Mediamente ogni giorno i vigili del fuoco intervengono in Regione 125 volte con la presenza di 155 squadre. Sono stati 10796 gli interventi del comando di Venezia a seguire il comando di Treviso con quasi 6000 interventi, Padova, Vicenza e Verona con poco più di 5600, Belluno con 4806 e Rovigo con 3034.

Gli incendi sono stati 7188 con un incremento di 595 interventi in più rispetto al periodo annuale preso in esame. Tra gli incendi più importanti a maggio il rogo della SEFI Ambiente di San Dona e a luglio della Isello vernici di Brendola. Quasi 7000 gli interventi per soccorsi e salvataggi tra cui rientra l’attività di ricerca persone secondo i piani delle prefetture. Sono state 365 le attività di ricerca persone nel Veneto con un incremento di 18 interventi rispetto allo stesso periodo precedente di 12 mesi. Attività di ricerca e soccorso complessa con l’attivazione di molteplici squadre, nuclei specialisti quali il reparto volo, sommozzatori, nuclei cinofili, operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso e SAF (Speleo alpini Fluviali) e volontari. Incremento anche per gli interventi di incidente stradale pari 4038 interventi rispetto 3721 dei dodici mesi precedenti.

Tra le attività della direzione interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige con a capo l’ing. Loris Munaro il coordinamento dei 7 comandi provinciali, la gestione della colonna mobile regionale, del nucleo elicotteri di Venezia dei sommozzatori sempre della città lagunare e di Vicenza sede degli speleo sub della macro area Nord. Tra i compiti della direzione interregionale l’esame delle istanze di deroga alle normative vigenti antincendio: 152 quelle esaminate nel 2019 dal comitato tecnico regionale. Inoltre una volta il mese si è riunito anche il comitato tecnico regionale per l’esame della direttiva Seveso, che in Veneto riguarda 55 attività a rischio d’incidente rilevante. Firmate nel corso dell’anno due convenzioni operative regionali tra i Vigili del fuoco e la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza. La prima convenzione stipulata con la Capitaneria di porto per implementare e ottimizzare la collaborazione in caso di ricerca e salvataggio di persone, lotta agli incendi e soccorso tecnico urgente in mare e nei porti. Quella con la Guardia di finanza di sperimentazione di interscambio formativo, che porterà prossimamente a una convenzione nazionale.

Veneto dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Macro gruppo Interventi

0 – Falso allarme 309

1 – Incendi ed esplosioni 7188

10 – Fuoriuscite – dispersioni – emissioni – inquinamenti 362

2 – Aeroporti 31

3 – Porti 713

4 – Incidenti stradali 4038

5 – Recuperi 687

6 – Statica 1532

7 – Acqua 1903

8 – Vari 16548

9 – Soccorsi e salvataggi 6968

99 – Intervento non più necessario 1286

Totale 41565

Totale squadre intervenute 56859

Venezia dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Macro gruppo Interventi

0 – Falso allarme 59

1 – Incendi ed esplosioni 1485

10 – Fuoriuscite – dispersioni – emissioni – inquinamenti 136

2 – Aeroporti 13

3 – Porti 639

4 – Incidenti stradali 705

5 – Recuperi 146

6 – Statica 566

7 – Acqua 562

8 – Vari 5017

9 – Soccorsi e salvataggi 1312

99 – Intervento non più necessario 156

totale 10796

totale squadre intervenute

Treviso dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Macro gruppo Interventi

0 – Falso allarme 49

1 – Incendi ed esplosioni 1105

10 – Fuoriuscite – dispersioni – emissioni – inquinamenti 66

2 – Aeroporti 4

3 – Porti 12

4 – Incidenti stradali 749

5 – Recuperi 45

6 – Statica 126

7 – Acqua 251

8 – Vari 2354

9 – Soccorsi e salvataggi 1022

99 – Intervento non più necessario 211

totale 5994

totale squadre intervenute

Padova dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Macro gruppo Interventi

0 – Falso allarme 29

1 – Incendi ed esplosioni 1142

10 – Fuoriuscite – dispersioni – emissioni – inquinamenti 30

2 – Aeroporti 3

3 – Porti 5

4 – Incidenti stradali 545

5 – Recuperi 45

6 – Statica 153

7 – Acqua 172

8 – Vari 2383

9 – Soccorsi e salvataggi 1073

99 – Intervento non più necessario 113

totale 5693

totale squadre intervenute 7738

Vicenza dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Macro gruppo Interventi

0 – Falso allarme 33

1 – Incendi ed esplosioni 1121

10 – Fuoriuscite – dispersioni – emissioni – inquinamenti 26

2 – Aeroporti 5

3 – Porti 12

4 – Incidenti stradali 458

5 – Recuperi 47

6 – Statica 135

7 – Acqua 256

8 – Vari 2358

9 – Soccorsi e salvataggi 971

99 – Intervento non più necessario 204

totale 5626

totale squadre intervenute 7546

Verona dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Macro gruppo Interventi

0 – Falso allarme 56

1 – Incendi ed esplosioni 1339

10 – Fuoriuscite – dispersioni – emissioni – inquinamenti 55

2 – Aeroporti 4

3 – Porti 39

4 – Incidenti stradali 443

5 – Recuperi 62

6 – Statica 152

7 – Acqua 214

8 – Vari 1829

9 – Soccorsi e salvataggi 1096

99 – Intervento non più necessario 327

totale 5616

totale squadre intervenute 7414

Belluno dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Macro gruppo Interventi

0 – Falso allarme 69

1 – Incendi ed esplosioni 472

10 – Fuoriuscite – dispersioni – emissioni – inquinamenti 17

2 – Aeroporti 2

3 – Porti 1

4 – Incidenti stradali 687

5 – Recuperi 318

6 – Statica 301

7 – Acqua 307

8 – Vari 1485

9 – Soccorsi e salvataggi 938

99 – Intervento non più necessario 209

totale 4806

totale squadre intervenute 7139

Rovigo dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Macro gruppo Interventi

0 – Falso allarme 14

1 – Incendi ed esplosioni 524

10 – Fuoriuscite – dispersioni – emissioni – inquinamenti 32

3 – Porti 5

4 – Incidenti stradali 451

5 – Recuperi 24

6 – Statica 99

7 – Acqua 141

8 – Vari 1122

9 – Soccorsi e salvataggi 556

99 – Intervento non più necessario 66

totale 3034

totale squadre intervenute 4538