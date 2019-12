Seggiolino anti-abbandono, tutti più sicuri con Tippy Pad

Condividi

Basta tragedie per i bambini dimenticati in macchina

Oggi parliamo di un argomento tanto delicato quanto attuale, che è diventato quasi un’emergenza tanto che lo scorso 7 novembre è scattato l’obbligo dell’installazione nella propria automobile del seggiolino anti-abbandono per bambini fino ai 4 anni di età. Una scelta che si pone l’obiettivo di evitare che i genitori, sempre più immersi nella vita frenetica quotidiana, dimentichino i figli in macchina con conseguenze gravissime soprattutto d’estate, quando l’abitacolo della vettura può superare anche i 50 gradi. Ci sarà tempo per adeguarsi alla nuova norma fino al 6 marzo, dopo di che scatteranno le sanzioni: si rischia una multa che va da 81 a 326 euro, la decurtazione di 5 punti e la sospensione della patente da 15 a 60 giorni in caso di recidività entro due anni dalla prima contestazione. Il governo ha previsto un bonus seggiolini per l’acquisto che ammonta a 30 euro.

Tippy Pad, il dispositivo più venduto in Italia

Tra le tante soluzioni offerte dal mercato, la preferita dagli italiani è Tippy Pad. Quello che a prima vista sembra soltanto un cuscinetto di forma ovale per garantire la comodità del tuo bambino, in realtà è un innovativo dispositivo con connessione Bluetooth che, una volta applicato sopra il seggiolino, permetterà di rilevare la presenza del piccolo. Tippy Pad, conforme alle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali previste dal Decreto Attuativo, è disponibile nei centri assistenza di Manzotti Automobili, concessionaria Citroen con sette filiali in tutto il Veneto. Si tratta inoltre di un dispositivo non ingombrante grazie all’assenza di fili ed è facile da utilizzare: basterà installare l’app dedicata sul proprio smartphone e procedere con l’installazione. Quando il genitore entra in auto e posiziona il bambino sul seggiolino, i sensori di pressione del cuscino Tippy riconoscono la sua presenza grazie al peso ed attiveranno automaticamente l’app presente sul tuo telefono. Nel caso in cui l’adulto dovesse allontanarsi dall’auto con il figlio ancora all’interno, l’applicazione perderà il segnale e partirà un allarme. Se quest’ultimo non verrà silenziato entro 60 secondi, Tippy invierà un sms d’emergenza ai numeri di telefono che saranno stati precedentemente indicati nell’app con tanto di coordinate geografiche. E se Tippy Pad garantisce la massima sicurezza per te e il tuo bambino, il personale specializzato di Manzotti Automobili ti assicurerà l’assistenza in tutte le fasi delle installazioni del dispositivo.