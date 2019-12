Orrore nel Veronese: cani murati vivi senza cibo e acqua

Condividi

«Ci siamo trovati davanti ad una situazione agghiacciante». Queste le parole dei soccorritori di Lav Verona che ieri sono stati chiamati ad intervenire a Lugo di Grezzana (Verona). «Una cagna con tre cuccioli erano segregati in un casolare mentre un maremmano era chiuso in un recinto esterno – spiegano -. Particolarmente straziante è stato vedere i cagnolini accovacciati sul corpo della loro mamma. Da 15 giorni niente cibo e acqua. Il proprietario li stava lasciando morire di fame e sete».

I cani sono stati subito portati al canile sanitario per essere curati. Le condizioni della madre sono gravissime ed è stata subito sottoposta a potente reidratazione. «Faremo il possibile perchè il responsabile risponda a livello giudiziario del suo ignobile gesto – concludono i responsabili Lav -. Assistiamo sempre più spesso ad atti di violenza che ci lasciano sconvolti e amareggiati».

