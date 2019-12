Ma voi lo sapevate che Babbo Natale vive in Veneto?

Condividi

Scommetto che questa news sorprenderà la maggior parte di voi. Ebbene sì, Babbo Natale non vive nella fredda Lapponia come tutti credono ma… in Veneto! Più precisamente a Sandon di Fossò, in provincia di Venezia. Tutto questo grazie a Nicola Zanta, un uomo ingegnoso e fantasioso che durante il periodo natalizio si fa volentieri “sfrattare” dalla sua abitazione per lasciare spazio ad uno dei personaggi più amati di sempre.

Non ci credete? Guardate le foto e i video qui sotto. Luci, colori, effetti speciali, decorazioni con tanto di renne e slitta ma soprattutto un pieno di magia: impossibile, anche per i più grandi e “scettici”, non sentire lo spirito natalizio visitando l’abitazione che si trova in via Trento 23 aperta tutti i giorni dalle 16.00 alle 21.30. E Babbo Natale? Non preoccupatevi, lui non poteva proprio mancare! E’ presente in carne ed ossa quasi tutti i giorni, dalle ore 16.00 alle ore 19.30, fino al 6 gennaio per leggere assieme a tutti i bambini le letterine scritte da ognuno di loro.

E le recensioni lasciate da chi ci è già stato sulla pagina Facebook “Casa di Babbo Natale Sandon di Fossò” non fanno che confermare ciò che si vede nelle foto e nei video. «Magia bellissima, da rimanere sbalorditi, curato in ogni particolare», scrive Alice. «Come sognare e far sognare, troppo bello», commenta Deborah. «Favoloso vedere gli occhi dei piccini pieni di emozione… mitico Babbo Natale», afferma Francesco. «Quando la vedi torni bambino», è il commento di Martina. Insomma, non resta che andare e farsi rapire da questo vortice di luci e di magia!