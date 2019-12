La banana sul muro di Cattelan vale 120mila euro

Condividi

Si chiama “Comedian” e vale 120mila euro l’ultima opera dell’artista padovano Maurizio Cattelan. L’autore del famigerato “Cesso d’oro” e molte altre discusse creazioni, ha esposto allo stand di Perrotin ad Art Basel Miami Beach 2019 una banana (vera) attaccata al muro con del nastro adesivo.

“L’idea di questo lavoro è venuta alla mente dell’artista un anno fa. Allora, Cattelan stava pensando a una scultura che avesse la forma di una banana. Ogni volta che viaggiava, portava con sé una banana e la appendeva nella sua stanza d’albergo per trovare ispirazione. – spiega una nota stampa di Perrotin -Ha realizzato diversi modelli: prima in resina, poi in bronzo e in bronzo verniciato, per poi tornare all’idea iniziale di una vera banana”.

Superato il primo impatto e le apparenze, l’opera vuole invitare – coi suoi evidenti riferimenti alla pop art e a vecchie opere di Cattelan stesso – il pubblico a riflettere sul concetto di valore delle opere d’arte, e soprattutto sul modo in cui noi diamo valore agli oggetti, sul filone del già citato “Cesso d’oro”.

(Ph Perrotin)