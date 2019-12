Diesel e la t-shirt più cara di sempre: in regalo un appartamento a Miami

Condividi

Linkedin email

Nuova trovata firmata Diesel che ha messo sul mercato le t-shirt più care di sempre. Se ne compri una ti porti a casa un appartamento a Miami in omaggio. La campagna è stata pensata dal brand di Renzo Rosso per lanciare il Diesel Wynwood Condominium di Miami, un complesso di appartamenti ricercati e di lusso costruiti in una zona della metropoli americana circondato dal verde.

Le magliette messe sul mercato sono 143 e il loro prezzo varia dai 370 mila agli oltre 5 milioni di euro. Non alla portata di tutti ma la trovata pubblicitaria è innegabilmente originale.