Europei di nuoto: Federica Pellegrini nei 100 stile libero

Seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta, con l’esordio della “divina”, Federica Pellegrini. Nel Tollcross Swimming Center di Glasgow (Gran Bretagna), l’Italia è reduce da una prima giornata assai remunerativa dal punto di vista delle medaglie: 6 la quota raggiunta, con 1 oro, 1 argento e 4 bronzi.

Il programma

Simona Quadarella tornerà sui blocchetti di partenza per regalarsi il primo successo in corta della sua carriera in una rassegna continentale. La romana, mai a proprio agio nella piscina da 25 metri, vuole però dimostrarsi all’altezza della situazione per centrare il primo gradino del podio negli 800 stile libero. Chance da top-3 che ci sono anche nei 100 dorso con Margherita Panziera, autrice del nuovo record italiano nelle semifinali e motivata a prendersi un risultato importante in una specialità che non è quella migliore per lei. E poi curiosità per i 200 stile libero maschili e per i 100 farfalla uomini, dove Piero Codia e Matteo Rivolta, argento ed oro a Copenaghen due anni fa, cercheranno il colpo.

Esordio per Federica Pellegrini e di Gregorio Paltrinieri, rispettivamente nei 100 sl e nei 1500 sl. Distanza lunga nella quale saranno osservati speciali anche Domenico Acerenza e Gabriele Detti, reduce da un bronzo un po’ deludente nei 400 sl.

Batterie ore 10:30

200 sl uomini – Filippo Megli, Matteo Ciampi, Stefano Ballo, Mattia Zuin

50 farfalla donne – Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi, Silvia Di Pietro

200 rana uomini – Nicolò Martinenghi

100 sl donne – Federica Pellegrini, Silvia Di Pietro,

100 dorso uomini – Simone Sabbioni, Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Matteo Restivo

100 misti donne – Ilaria Cusinato, Costanza Cocconcelli

400 misti uomini – Lorenzo Tarocchi

4×50 mista mista – Italia

1500 sl uomini – Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Gabriele Detti

Semifinali e finali ore 18:00

50 farfalla donne – semifinali

200 sl uomini – finale

200 rana uomini – finale

100 sl donne – finale

100 dorso donne – finale – Margherita Panziera, Silvia Scalia

100 dorso uomini – semifinali

100 misti donne – semifinali

100 farfalla uomini – finale – Piero Codia, Matteo Rivolta

800 sl donne – finale – Simona Quadarella, Maria Rita Caramignoli

50 farfalla donne – finale

4×50 mista mista – finale

(Ph Shutterstock)